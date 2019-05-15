شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يبدأ خطة البحث عن بديل بلدوزر الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت رغبة مسئولى الزمالك فى استعادة مصطفى محمد المهاجم الشاب المعار لطلائع الجيش بداية من الموسم الجديد لتجعل الجهاز الفنى بقيادة البلجيكى لوك إيميل يبدأ خطة البحث عن مهاجم قوى بديلا للاعب الشاب. ونجح مصطفى محمد فى قيادة خط هجوم الطلائع بشكل متميز هذا الموسم وسجل العديد من الاهداف المؤثرة أحدثها هدفه فى بتروجت الذى أحيا أمال الطلائع فى البقاء بدوري الاضواء والشهرة . Advertisements ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الثلاثاء 21 مايو الجارى ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام. ويحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا، وتلقت شباكه 38 هدفا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطلائع يبدأ خطة البحث عن بديل بلدوزر الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.