شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: نقيم تجربة جمال عمر فى نهاية الموسم وكل الاحتمالات واردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو مصر المقاصة أنهم يساندون جمال عمر المدير الفنى الحالى للفريق ويتمنون نجاح تجربته لمنحه الفرصة الكاملة فى الموسم المقبل خاصة وأنه أحد أبناء النادى الذين عملوا بالفريق الأول منذ سبعة مواسم واستفاد من خبرات عدد من المدربين مثل إيهاب جلال وطلعت يوسف.

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وأضاف مصدر مسئول أن جمال عمر أثبت أنه مدرب كفء منذ تولى المسئولية خلفا لطلعت يوسف الذى رحل عقب لقاء المقاصة أمام الاتحاد السكندرى بالدورى، ومن وقتها لم يخسر الفريق أى مباراة، حيث تعادل فى اولى مبارياته أمام بيراميدز بهدف لمثله، بينما حقق الفوز فى اللقاء الثانى على النجوم.

واختتم نفس المصدر أن مجلس إدارة المقاصة سيقيم تجربة جمال عمر عقب نهاية الموسم، مؤكدا ان كل الاحتمالات واردة بشأن استمرار المدير الفنى الحالى، أو التعاقد من مع مدير فنى جديد.