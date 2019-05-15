مطبخ الكابتن.. مى هشام نجمة كرة اليد تقدم طريقة عمل المكرونة بالفراخ والمشروم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تختلف حياة النجمات فى الرياضة عن أى فتاة فى رمضان، فهن أيضا يشاركن فى أعمال المنزل، خاصة فى تحضير الأكلات الرمضانية. ولذلك حرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة. نجمة اليوم مى هشام نجمة كرة اليد فى النادى الأهلى، التى سوف تقدم طريقة عمل المكرونة بالفراخ والمشروم والوايت صوص فى الوصفة التالية: المقادير مكرونة مسلوقة. شرائح بصل. 3 فصوص ثوم. 5 حبات مشروم مقطع. Advertisements فراخ شرائح. ملعقتان دقيق أبيض للوايت صوص. ملعقتان زبدة. كوب لبن. ملعقتان كريمة طبخ. جبن رومى مبشور. طريقة التحضير تشويح الدقيق فى الزبدة مع إضافة اللبن ثم كريمة الطبخ حتى يتماسك الخليط، إضافة الوايت صوص على البصل والمشروم والفراخ والثوم ويتم تقليبهم جيدا وأخيرا وضع جبن رومى مبشور.

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