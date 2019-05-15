اتحاد الكرة: استكمال كأس مصر قبل انطلاق الدورى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، استكمال بطولة كأس مصر الحالى قبل إنطلاق الموسم الجديد للدورى 2019 – 2020. وأكدت لجنة المسابقات أن هذا الأمر تكرر موسم 2014 – 2015 باستكمال كأس مصر قبل إنطلاق الموسم الجديد للدورى. وتنتهي بطولة الدورى للموسم الجارى 2018 – 2019 فى يوليو المقبل، وتحديداً بعد بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين.

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