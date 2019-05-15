شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير الحكم أمين عمر يحمى حسام حسن من عقوبات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن هناك اتجاها للاكتفاء بتغريم حسام حسن المدير الفني لسموحة ماليًا، بعدما اقتحم الملعب في لقاء فريقه الأخير مع الأهلي ببطولة الدوري الممتاز. Advertisements فاز الأهلى على فريق سموحه بهدف قاتل سجله الأنجولي جيرالدو فى الدقيقة 97 من عمر المباراة . قال المصدر، إن أمين عمر حكم المباراة، لم يتخذ أى عقوبة إدارية ضد حسام حسن بالطرد بعد انفعاله عقب هدف الأهلي كما لم يسجل اى ملاحظات فى تقريره الخاص بالمباراة ، وبالتالي فإن لجنة المسابقات لن تستطيع توقيع عقوبات مغلظة على التوأم حسام وإبراهيم حسن.

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