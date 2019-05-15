مختار مختار يطالب لاعبى الإنتاج الحربى بإنهاء "كابوس" الهبوط مبكراً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى اجتماعاً مع لاعبيه للتحدث عن أهمية المرحلة المقبلة مطالباً إياهم بضرورة حصد النقاط الثلاث من مباراة المصرى المقبلة لإنهاء كابوس الهبوط الذى طارد الفريق بسبب تراجعه نتائجه فى الدور الثانى للمسابقة.
ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الثلاثاء 21 مايو الجارى على ستاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدوري العام .
وكانت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة قد قررت تأجيل مباراة الانتاج الحربى مع الزمالك لإنشغال الفريق الابيض بمواجهة نهضة بركان المغربى فى نهائى بطولة الكونفدرالية الافريقية
ويحتل الانتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدف .
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