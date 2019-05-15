الأهلى يؤكد جاهزية أيمن أشرف للمشاركة أمام إنبى بـ"القناع"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبى للنادى الأهلى، على جاهزية أيمن أشرف مدافع الفريق، للمشاركة فى مباراة الفريق أمام إنبى بالدورى رغم إصابته الأخيرة فى الأنف. وتعرض أيمن أشرف لإصابة فى الأنف خلال مباراة سموحة السبت الماضى بالدورى التى فاز فيها الأهلى بهدف نظيف فى اللحظات الأخيرة. وإستعان الجهاز الطبى بالأهلى بـ"واقى" إرتداه أيمن أشرف فى الوجه ليكون بمثابة "قناع" يحمى اللاعب من العنف ويُبعد الأنف عن المخاطر خلال المشاركة فى التدريبات والمباريات. Advertisements ورغم إعلان الجهاز الطبي جاهزية أيمن أشرف للمشاركة فى لقاء الغد، إلا أن الأمر مازال فى يد الجهاز الفنى للفريق بقيادة مارتن لاسارتي. موعد مباراة الأهلي ضد إنبي موعد مباراة الأهلي ضد إنبي ويلتقى الأهلى مع انبى فى العاشرة من مساء غداً ، الخميس، بإستاد بتروسبورت فى الجولة الـ30 للدوري الممتاز.

مران الاهلي الثلاثاء قبل مواجهة انبي

مران الاهلي الثلاثاء قبل مواجهة انبي

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