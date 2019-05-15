سوبر كورة.. فتاوى رمضان.. هل يجوز للمحترفين الإفطار فى رمضان؟ الجندى يجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل موقع "سوبركورة" مع خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لمعرفة رأيه فى بعض الأمور التى أثارت الجدل داخل ملاعب كرة القدم. لمعرفة رأى خالد الجندى فى هل يجوز للمحترفين الإفطار فى رمضان؟ اضغط هنا

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