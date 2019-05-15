شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يحدد موعد المؤتمر السنوى للموسم الجديد 2019 / 2020 بالمدينة الشبابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد، عن تحديد موعد المؤتمر السنوى للموسم المحلى الجديد 2019 / 2020 خلال الفترة من 17 و حتى 20 يونيو القادم .

وقال عبد المنعم إن المؤتمر يتضمن مناقشة الإستعداد للموسم الجديد ونشرة تعليمات المسابقات، مشيرا على أن يومى 17 ، 18 ستشهد اجتماع أندية الدرجة الأولى والمرحل السنية المختلفة .

بينما يقام إجتماع أندية المحترفين والدورى الممتاز يومى 19 ، 20 من نفس الشهر المقبل ، وذلك بالمدينة الشبابية فى أبو قير بالإسكندرية .