شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يخطط للعودة للعب فى الفيوم خلال الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصر مسئولو مصر المقاصة العودة لملعبهم الأساسى بمحافظة الفيوم فى العام المقبل بعدما ذاقوا الأمرين خلال الموسم الحالى والمنقضى باللعب على ملعبى استاد القاهرة والمقاولون العرب.
وأكد مصدر مسئول بالمقاصة أن الأزمة تعود حاليا إلى أن ملعب الفيوم ليس ملكا لنادى المقاصة وكان قد دخل ضمن الملاعب التى سيعاد تجديدها، ومن وقتها تم إغلاقه لإعادة الصيانة.
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