شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يخطط للعودة للعب فى الفيوم خلال الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصر مسئولو مصر المقاصة العودة لملعبهم الأساسى بمحافظة الفيوم فى العام المقبل بعدما ذاقوا الأمرين خلال الموسم الحالى والمنقضى باللعب على ملعبى استاد القاهرة والمقاولون العرب. Advertisements وأكد مصدر مسئول بالمقاصة أن الأزمة تعود حاليا إلى أن ملعب الفيوم ليس ملكا لنادى المقاصة وكان قد دخل ضمن الملاعب التى سيعاد تجديدها، ومن وقتها تم إغلاقه لإعادة الصيانة.

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