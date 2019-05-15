شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسئلة تبحث عن إجابة فى الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان المغربى ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، الأحد المقبل.

يدخل الفريق اللقاء و لديه طموح بتحقيق الفوز والاقتراب خطوة من تحقيق اللقب الأفريقى الغائب عن ميت عقبة منذ 17عاما ، ولإخماد غضب الجمهور بعد التراجع عن قمة الدورى.

وقبل مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى هناك عدة تساؤلات تفرض نفسها على الساحة، مازالت تبحث عن إجابة فى القلعة البيضاء ، نرصدها فى التقرير التالى..

من يعوض غياب ساسى

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بعد الإصابة التى تعرض لها فرجانى ساسى لاعب فريق الزمالك فى شظية القدم خلال مشاركته مع الفريق الأبيض فى مواجهة حسنية أغادير المغربى بالكونفدرالية، أًصبح الجهاز الفنى فى حيرة من أمره ، لتعويض غياب اللاعب التونسى خاصة وأنه بعد الغياب للإصابة خاض الفريق 9 مباريات ببطولة الدوري العام، حقق الأبيض الفوز في 6 مباريات منها وتعادل في مباراة وتلقى هزيمتين

ودخل يوسف أوباما فى حسابات السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق لتعويض غياب الدولى التونسى، وحال اعتماد السويسرى على أوباما فى مركز ساسى سوف يعتمد على محمد إبراهيم خلف رأس الحربة ، وهى السيناريوهات التى يدرسها جروس

كيف تٌحل أزمة حراسة المرمى

تساؤل آخر فى الزمالك قبل مواجهة الفريق المغربى ، وهو كيف يحل الجهاز أزمة حراسة المرمى بجانب عمر صلاح الحارس الأول الان بعد تأكد غياب عماد السيد، حارس الفريق الثانى ، ليصبح عمر صلاح، الحارس الثالث بالأبيض، هو الحارس الوحيد فى المباراة المقبلة، وذلك فى ظل غياب محمود جنش، حارس الفريق الأساسى، عن المباراة لإيقافه بعدما تعرض للطرد أمام النجم الساحلى التونسى فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية ، ومن المفترض أن يتم تجهيز أحد لاعبى الفريق على مركز حراسة المرمى، ليكون بديل لعمر صلاح، الحارس الثالث، تحسبًا لحدوث أى موقف خلال مباراة الفريق أمام نهضة بركان.

هل يحقق الزمالك إنجاز 2002

عشاق و جماهير الزمالك على موعد مع الإثارة فى لقاء الفريق امام نهضة بركان المغرب، خاصة وأن الفوز يقترب بالفريق خطوة نحو التتويج بالبطولة.

ولكن هل يكرر الزمالك الإنجاز الغائب منذ 2002، والذى توج خلاله الأبيض باللقب الأفريقى، ومن وقتها لم يتذوق الزمالك طعم البطولات الأفريقية ، لذلك تترقب الجماهير نتيجة اللقاء، وتحقيق الفريق لطموحاتهم بتكرار الإنجاز الغائب منذ 17 عاما.