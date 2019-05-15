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انتهاء أزمة ثنائى التايكوندو فى بطولة العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أزمة الثنائى محمد أيمن وأحمد وائل لاعبا منتخب التايكوندو، ومن المقرر مشاركتهما فى بطولة العالم التى تقام بمانشيستر.

 

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وكان الثنائى مهدد بعدم المشاركة فى البطولة بسبب وجود ازمة فى عدم حصولهما على التأشيرة، ولكن تدخل مسئولى الاتحاد لدى السفارة وتم حل الأزمة، ومن المقرر أن يلحقا بالبعثة فجر غد.

 

يذكر أن بطولة العالم انطلقت اليوم ومن المقرر أن تستمر حتى 20 مايو الجارى، وخاض محمد فرج لاعب المنتخب أولى مبارياته وفاز فيها على منافسه الإسرائيلى.

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