شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد تدريب الزمالك الأخير غدًا قبل السفر إلى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، التاسعة مساء غدا الخميس، موعدًا لمغادرة البعثة القاهرة والتوجه إلى المغرب على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة نهضة بركان يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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وقرر جروس تعديل موعد التدريبات غدًا، ليخرض الفريق مرانه الأخير على ملعب النادى قبل الأفطار على أن يعلن بعدها قائمة الفريق التى ستطير إلى المغرب.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم فى العاشرة مساءً على ملعب النادى استعدادا للمباراة المقبلة أمام بطل المغرب، بعدما فضل المدير الفنى منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس الثلاثاء بعد الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز.