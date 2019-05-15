شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر مشاركة الصفقات الجديدة فى " استكمال " كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة مشاركة الصفقات الجديدة للأندية فى كأس مصر والتى سيتم إستكمال مبارياتها قبل انطلاق الموسم الجديد للدورى 2019 – 2020.

قرر مسئولو اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، استكمال بطولة كأس مصر الحالى قبل إنطلاق الموسم الجديد للدوري 2019 – 2020 لعدم وجود أى أوقات للعب البطولة ، خاصة أن الأمر تكرر موسم 2014 – 2015 باستكمال كأس مصر قبل إنطلاق الموسم الجديد للدورى 2014 – 2015.

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وتنتهى بطولة الدوري للموسم الجاري 2018 – 2019 فى يوليو المقبل وتحديداً بعد بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

وسمح اتحاد الكرة للأندية التى وصلت إلى الأدوار النهائية لكأس مصر بمشاركة الصفقات الجديدة فى المباريات المتبقية من البطولة.