شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بعثة الكاراتيه فى طريقها إلى تركيا للمشاركة ببطولة تيرياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة منتخب الكاراتيه، إلى تركيا لمشاركة فى بطولة تيرياس الدولية الودية، والتى تقام فى الفترة من 15 على 19 مايو الجارى.

وتضم بعثة المنتخب كلا من سارة عاصم، و رضوى سيد ، و ريم أحمد ، و جيانا فاروق ، و فريال أشرف ، و أمنية محمد ، و سارة عبده ، و إيمان أشرف ، فوزية محمود ، و شهد إيهاب ، أسماء ، أية هشام ، على محمد ، فراس أسامة ، و عبد المنعم محمد ، و مؤمن أحمد سعيد ، و عمر احمد عبد المنعم ، و عبد الله هشام ، و كريم أيمن ، و عبد الله ممدوح ، و عمر اشرف ، و عمرو علاء ، و محمد السيد ، وأحمد أشرف ، و كريم وليد صلاح الدين.

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ويرأس بعثة المنتخب أحمد أبو عيشة، ويرافقهم سيف النصر مصطفى مدرب الكاتا، و محمد عبد الرحمن و هانى قشطة مدربا الكوميتيه .



بعثة الكاراتيه فى المطار