شكرا لقرائتكم خبر عن هشام التهامى يمثل مصر فى اجتماعات الاتحاد الدولى والأفريقى للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمثل هشام التهامى رئيس اتحاد الريشة الطائرة مصر فى اجتماعات الاتحاد الدولى والعربى والأفريقى والبحر المتوسط للعبة المقرر لها الفترة من 22 حتى 24 مايو الجارى فى الصين.

يقام اجتماع اتحاد البحر الأبيض المتوسط يوم 22 من نفس الشهر الجارى، على أن يقام اجتماع الاتحاد الأفريقى فى نفس اليوم.

بينما يقام اجتماع الاتحاد الدولى يوم 23 مايو الجارى ومنتدى الاتحاد الدولى واجتماع الاتحاد العربى يوم 24 من نفس الشهر.