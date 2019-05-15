شكرا لقرائتكم خبر عن "تثبيت وعلاج وحقن وجرعات" مشاهد تلخص استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى الأورجويانى مارتن لاسارتى، لخوض مباراة هامة أمام إنبى، والمقرر لها غدا الخميس فى تمام العاشرة مساءا على ملعب إستاد بتروسبورت فى إطار الجولة الـ 29 بالدورى .

ويسعى فريق الأهلى من خلال هذه المواجهة على مواصلة التريع على عرش القمة، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” خطوات الأحمر لترتيب الأوضاع قبل مواجهة الحقول البترولية فى التقرير التالى:

يتجه الأورجويانى مارتن لاسارتى إلى تثبيت تشكيل الفريق فى مواجهة انبي بنفس تشكيل اللاعبين اللذين خاض به لقاء سموحة الأخير فى الدورى لخلق حالة من الإنسجام لمواصلة التألق والانتصارات، ووفقاً لتدريبات الفريق فإن تشكيل الأهلى فى مواجهة انبى سيكون كالتالى: محمد الشناوى فى حراسة المرمى أمامه أحمد فتحى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وفى خط الوسط عمرو السولية وحمدى فتحى وفى الإمام حسين الشحات وصالح جمعة ورمضان صبحى ووليد أزارو.

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كما حرص مارتن لاسارتى على تخصيص فقرات فى التدريب لعلاج إهدار الفرص وتتضمن على كيفية إنهاء الهجمات، والتصويب على المرمى بطرق صحيحة من مختلف الزوايا .

كما لجأ الجهاز الطبى للفريق على حصول صالح جمعة نجم الفريق على حقن مسكنة للتغلب على الألام التى يعانى منها فى ذراعه، بعد مشاركته فى مواجهة سموحة فى ظل سقوطه عليه فى الشوط الأول من المباراة وهو ما دعى خالد محمود طيب الفريق إلى منحه حقنة مسكنة فى ظل اصرار اللاعب على استكمال المباراة، ولازال صالح جمعة يعانى من الآم فى الذراع الأمر الذى يستدعى حصوله على حقن مسكنة للتغلب على الآلام قبل مواجهة إنبى المرتقبة.

كما حرص الجهاز الفنى على إعطاء محمد الشناوى حارس المرمى جرعات من النصائح ومعه لاعبى خط الدفاع من أجل منع إختراق مرمى الفريق فى هذه المواجهة التى ستؤمن الأهلى فى القمة بشكل كبير .