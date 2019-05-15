شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات الطبي والبدني والنظري لحكام الدرجة الأولى بعد عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بأن اختبارات الكشف الطبى واللياقة البدنية والاختبارات النظرية ستجرى بعد عيد الفطر المبارك مباشرة لحكام الدرجة الأولى. وقال عبد الفتاح فى تصريحات صحفية اليوم بأن لجنة الحكام الرئيسية تستعد لإعداد الحكام بشكل جيد قبل إنطلاق معسكرات الإستعداد للموسم الجديد فى إطار النهوض بمستوى الحكام فى كل النواحى الفنية والبدنية والطبية.

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