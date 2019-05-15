سوبر كورة.. الأهلي ضد إنبي.. لاسارتى يرفع شعار "اللى تكسب بيه العب بيه"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الأورجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى يعتمد خلال الفترة الحالية على المثل الشهير "اللى تكسب بيه العب بيه"، فى ظل تثبيت التشكيل خلال المباريات الأخيرة، الأمر الذى اتضح بشكل كبير فى مباراتي النجوم وسموحة الماضيتين.

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