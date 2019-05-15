المسابقات تغرم الأهلي والزمالك 50 ألف جنيه وإيقاف إبراهيم حسن مباراتين

كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها 50 ألف جنيه، لما بدر من جماهيره من سباب وقذف زجاجات داخل الملعب على الجهاز الفني والإداري ولاعبي سموحة بعد مباراة الفريقين معا ، وفي حالة التكرار ستقام مبارياته بدون جمهور.

عقوبات بالجملة على الجهاز الفني والإداري لسموحة

كما تقرر إيقاف كل من إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة وحسن مصطفى مساعد المدرب وعبد الباري المليجي اداري الفريق مباراتين لكل منهم لما بدر منهم وإيقاف وليد بدر...