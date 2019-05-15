كتب: هبة وهدان
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، القنوات الناقلة لبطولة الأمم الإفريقية المقبلة 2019 بمصر.
وتنقل شبكة قنوات "bein sports" بطولة أمم إفريقيا 2019، بالإضافة إلى قنوات "sabc" الجنوب إفريقية، وشبكة "eurosport"، بخلاف قنوات "bbc" الأمريكية، وأخيرًا التلفزيون الأرضي المصري بعدد مباريات لم يحدد بعد.
Time Sport تبدأ بثها أرضيا
وبدأ مساء أمس، البث التجريبي لقناة Time Sport الرياضية الأرضية، التي يتزامن بثها مع الاستعدادات لافتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، إذ أنه من المقرر تذيع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها...
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة سارة.. التليفزيون المصري يطلق قناة "Time Sport" لنقل مباريات أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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