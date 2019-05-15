القصة الكاملة.. صراع الأهلي والزمالك لضم هداف الدوري المغربي والكونفدرالية

كتب: محمد السيسي اقترب النادى الأهلى من حسم صفقة التوجولى «كودجو لابا»، مهاجم فريق نهضة بركان المغربى، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات مع اللاعب، على مدار الفترة الماضية، حيث رحب كودجو بالانتقال إلى الفريق الأحمر، وتتبقى فقط بعض الرتوش البسيطة لحسم الأمور، خاصة أن الصفقة ستكون «انتقال حر»، بدون دفع أى مستحقات لفريق نهضة بركان، حيث ينتهى عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالى، ويرفض «لابا» تجديد عقده حتى الآن مع فريقه. ودخل نادى الزمالك فى مفاوضات سرية المهاجم، ومزاحمة الأهلى فى الحصول على اللاعب...

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