أزمة وتوهج وتألق.. كيف استعد الزمالك ونهضة البركان لنهائي الكونفدرالية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يخوض فريق الزمالك يوم الأحد المقبل مباراة غاية في الأهمية عندما يواجه فريق نهضة البركان المغربي في إطار ذهاب نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك استطاع أن يصل للنهائي للمرة الأولى في تاريخه خلال البطولة عقب الفوز على النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، تأهل منافس الزمالك فريق نهضة البركان المغربي للمرة الأولى في تاريخه أيضًا بعد فوز مثير على الصفاقسي التونسي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين أيضًا.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز ما تعرض له الفريقين خلال مشوارهما المحلي قبل موقعة الأحد المقبل:

* الزمالك

- طريق الفوز

بعد ضمان فريق الزمالك الصعود للمباراة النهاية، اصطدم الفريق الأبيض بمواجهات في البطولة المحلية فكانت البداية من خلال مواجهة فريق وادي دجلة ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ29.

الزمالك استطاع أن يحقق فوزًا ثمينًا على منافسه الدجلاوي بهدفين مقابل هدف، وهذا ما تكرر أيضًا في مباراة الداخلية في مباراة أقيمت الأحد الماضي ضمن الأسبوع الـ32.

فوز الزمالك على الداخلية كان بمثابة الاستعداد الأخير قبل مباراة نهضة البركان بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيل مباراة الإنتاج الحربي والتي كان من المفترض أن يقام مساء اليوم استعدادًا للمعركة الإفريقية.

- أزمة في حراسة المرمى

رغم صعود الزمالك للمباراة النهائية إلا أن الأبيض تعرض لأزمة في مركز حراسة المرمى تتمثل في غياب حارسه الأساسي بسبب عقوبة الإيقاف عقب طرده في مباراة النجم الساحلي لحصوله على إنذارين.

إدارة الزمالك قدمت التماسًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل إلغاء عقوبة الطرد إلا أن التظلم تم رفضه ليقع الاختيار على الحارس الثاني بالفريق وهو عماد السيد.

الضربات تواصلت ضد فريق الزمالك من خلال إصابة الحارس عماد السيد في مباراة الداخلية الأخيرة ليصبح موقفه من المشاركة في مباراة الأحد صعبة بعدما أعلن الجهاز الطبي غياب اللاعب من 4 إلى 6 أسابيع للإصابة.

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وأصبح عمر صلاح الحارس الوحيد في قائمة الزمالك، مما جعل السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة بالأبيض يبدأ في تجهيز الثنائي عمر السعيد ومحمود علاء تحسبًا للاستعانة بأحدهما في مركز حراسة المرمى خلال مواجهة نهضة بركان المغربي.

* نهضة البركان

- فوز على المتصدر

بعد صعود نهضة البركان للمباراة النهائية ببطولة الكونفدرالية تلقى الفريق البركاني ضربة قوية في مشواره المحلي بعد الخسارة من أولمبيك آسفي بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الـ27 بمسابقة الدوري المغربي.

وفي الجولة السابقة وتحديدًا في الأسبوع الـ28 حقق نهضة البركان فوزًا معنويًا على حساب المتصدر الوداد البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

فوز نهضة البركان جعله يصعد مركزًا ليصبح في الترتيب السابع برصيد 37 نقطة ليكون على بعد أربع نقاط من صاحب المركز الرابع فريق حنسية أغادير.

- تألق الهداف

واصل الهداف التوجولي لابا كودجو تألقه مع الفريق البركاني بعدما سجل هدفًا في فوز فريقه أمام الوداد البيضاوي.

وقبل جولتين من ختام منافسات الدوري المغربي يتصدر لابا كودجو جدول هدافي المسابقة برصيد 18 هدفًا متساويًا مع الهداف المغربي محسن ياجور لاعب الرجاء البيضاوي.

ويسعى فريق الزمالك لإيقاف خطورة صاحب الـ27 عامًا خاصة أن يتصدر أيضًا ترتيب هداف مسابقة الكونفدرالية الإفريقية برصيد سبعة أهداف بالتساوي مع وليد بخيب لاعب الهلال السوداني.

- استعادة المصابين

كشفت تقارير مغربية أن فريق نهضة البركان سيستعيد خدمات الثلاثي محمد عزيز والذي تعرض لإصابة في الفخذ في مباريات البطولة المحلية ليغيب عن صفوف البرتقالي في نصف نهائي البطولة أمام الصفاقسي التونسي.

وحسبما أفاد موقع Le360 المغربي، فإن الجهاز الطبي للفريق البركاني يأمل في تجهيز اللاعب عبد الصمد المباركي وكذا الحال مع البوركينابي آلان تراوري.