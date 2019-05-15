30 ألف مشجع لإياب نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أسفر الاجتماع الأمني والخاص بمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية عن موافقة الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على نهضة بركان يوم 19 مايو في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية على أن تُقام مباراة العودة يوم 26 من نفس الشهر على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

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وأفاد مراسل يلا كورة أن الاجتماع الأمني الخاص بالمباراة أسفر عن موافقة الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لهذه المباراة.

وكان الزمالك قد صعد إلى الدور النهائي بعد أن تخطى عقبة النجم الساحلي بطل تونس بالفوز في الأسكندرية بهدف دون رد والتعادل السلبي في سوسة.

فيما وصل نهضة بركان إلى النهائي بعد أن تخطى فريق الصفاقسي التونسي.