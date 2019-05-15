لجنة المسابقات تعاقب وتهدد الأهلي والزمالك وتوقف التوأم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، عن توقيع غرامة مالية على الأهلي والزمالك مع تهديد للفريقين بالإضافة إلى قرار بعقوبة على حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة ومدير الكرة إبراهيم حسن.

وحسبما أفاد المركز الإعلامي في اتحاد الكرة، فإن لجنة المسابقات قررت توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها 50 ألف جنيه وذلك بعد ما بدر من جماهير النادي فريق مباراة الأحمر أمام سموحة بالدوري.

وذكر بيان لجنة المسابقات أنه تم معاقبة جماهير الأهلي في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد سجله الأنجولي جيرالدو بعد قيام الجماهير بقذف زجاجات داخل الملعب على الجهاز الفني والإداري بنادي سموحة، كما هددت لجنة المسابقات أنه في حال تكرار هذه الواقعة فإنه سيتم حرمان الفريق من جماهيره.

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كما تقرر إيقاف كل من إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة وحسن مصطفى مساعد المدرب وعبد الباري المليجي اداري الفريق مباراتين لكل منهم لما بدر منهم وإيقاف وليد بدر الإداري 4 مباريات لما قام به من توجيه إشارات مسيئة للجماهير، كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على حسام حسن المدير الفني لسموحة لما بدر منه.

وفيما يخص مباراة الزمالك والداخلية والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف يوم الأحد الماضي، قررت لجنة المسابقات فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه بعد قيام الجماهير بإلقاء زجاجات المياه على الملعب وفي حال تكرار الواقعة سيتم حرمان الفريق من جماهيره.

وفرضت اللجنة غرامة مالية على النادي قدرها 15 ألف جنيه لعدم حضور المدرب كريستيان جروس المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

وأوقفت اللجنة بهاء مجدي لاعب الزمالك بعد تعرضه للطرد في المباراة كما قررت إيقاف طارق حامد وعمر السعيد لحصولهما على الإنذار الثالث.