محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
يسعى الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس، لتجهيز الثنائي محمود علاء وعمر السعيد تحسبًا للاستعانة بأحدهما في مركز حراسة المرمى خلال مواجهة نهضة بركان المغربي.
وأكد مصدر في نادي الزمالك، لمصراوي، أن جروس يرغب في تجهيز الثنائي، خاصة بعد إصابة عماد السيد حارس المرمى في لقاء الداخلية.
وتعرض عماد السيد للإصابة بكسر في إصبع اليد، في الوقت الذي يغيب فيه حارس الزمالك الأساسي عن لقاء نهضة بركان بسبب الإيقاف، ليصبح عمر صلاح هو الحارس الأوحد بقائمة الفريق.
وبحسب ما أكده المصدر، فإن جروس طلب خوض السعيد وعلاء لتدريبات حراسة المرمى تحت إشرف جروتز مدرب حراس المرمى في القلعة البيضاء.
وسيلتقي الزمالك مع نهضة بركان يوم الأحد القادم في المغرب بذهاب الدور النهائي من كأس الكونفدرالية، والذي سيكون قبل أسبوع واحد من لقاء العودة الذي يقام بمصر.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يجهز لاعبين لحراسة المرمى أمام نهضة بركان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.