14 لاعبا يرحلون عن ريال مدريد

كشفت صحيفة “ماركا”، أن نادي ريال مدريد، سيستغني عن خدمات 14 لاعبا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن إدارة الريال قررت الاستغناء عن 14 لاعبا خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد خروج الفريق الملكي خالي الوفاض من مختلف المسابقات التي شارك فيها هذا الموسم.

ولم تكشف “ماركا” أسماء اللاعبين الـ14، ولكن كل التكهنات تشير إلى أن نجوما مثل الويلزي غاريث بيل، والألماني توني كروس، والإسباني إيسكو، والحارس الكوستاريكي كيلور، والكولومبي جيمس رودريغيز المعار لبايرن ميونخ، والكرواتي ماتيو كوفاسيتش المعار لتشيلسي، سيكونون ضمن قائمة المغادرين.

وتخطط إدارة الريال لضخ دماء جديدة في الفريق الملكي الصيف المقبل، من خلال بيع مجموعة من اللاعبين واستقدام آخرين، يمكنهم مساعدة “الميرينغي” في استعادة هيبته المحلية والقارية.