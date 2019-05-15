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باريس سان جيرمان يجهض أحلام ريال مدريد بشأن مبابي

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Alaa Ali 0 تبليغ

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كشفت محطة فرنسا الدولية أن نادي باريس سان جيرمان بدأ التفاوض مع نجمه كيليان مبابي بشأن تجديد عقده خلال الفترة القادمة في محاولة لإنهاء أحلام بضمه لصفوفه.

وبدأ الميركاتو الصيفي مبكرا في النادي الباريسي من خلال الحديث عن التوقيع مع الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي أعلن أمس الثلاثاء رحيله عن أتلتيكو مدريد.

ويربط مبابي بناديه بي سي جي عقد يمتد حتى عام 2023، وقعه قبل نحو عامين، لكن هناك رغبة في الإبقاء عليه لسنوات أخرى داخل “حديقة الأمراء” من قبل القادة القطريين لضمان المزيد من الاستقرار على تشكيل الفريق.

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ويسعى باريس سان جيرمان لقطع الطريق على النادي الإسباني وإرسال رسالة واضحة مفادها أنه لن يفرط بخدمات لاعبه البالغ 20 عاما مهما كان الثمن.

وتفيد مصادر فرنسية أن انضمام غريزمان إلى بطل الدوري الفرنسي يمكن أن يساعد مبابي على التألق بشكل أكبر، خصوصا بعد الشراكة الهجومية الناجحة بينهما في نهائيات مونديال روسيا، لدعم صفوف باريس استعدادا للموسم الجديد للمنافسة على البطولات المختلفة وخاصة .

في المقابل تتحدث الصحافة الإسبانية من جانبها عن أن انضمام غريزمان إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف سيحتم على المهاجم إدينسون كافاني الرحيل، وهو الذي يرغب دييغو سيميوني بضمه لأتلتيكو مدريد.

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