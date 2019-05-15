وزارة الرياضة تستضيف "ملتقي الشباب" في ليالي شهر رمضان

نفذت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لقاءً ضمن فعاليات برنامج ملتقي الشباب، وذلك بمركز التعليم المدني بالجزيرة، في إطار أمسيات شهر رمضان الكريم .

تضمنت فعاليات برنامج الملتقي عددا من الموضوعات تطرق اليها فضيلة الشيخ يسري عزام من علماء الازهر الشريف، وتحدث فيها عن فضل شهر رمضان المبارك وما يتسم به هذا الشهر، متحدثاً عن أهمية الصدقات والإحسان خلال هذا الشهر المبارك والذي تفتح فيه

أبواب الجنات، وتتضاعف فيه الحسنات.كما تحدث عن أعمال الرسول سيدنا محمد (ص) في شهر رمضان، مبيناً ان سيدنا رسول الله كان يُذكّر أصحابه وأمّته من بعده بعِظم فضائل هذا الشهر، ويبيّن لهم كيفية اغتنام لياليه وأيامه بالطريقة الصحيحة.كما تطرق فضيلة الشيخ يسري عزام الي فضل ليلة القدر وعلاماتها ، قائلا : " انها ليلةمن أفضل الليالي التي وهبنا الله إياها، لما لها من فضل عظيم في الدنيا والآخرة، وهي ليلة تعادل ألف شهر، أي ما يعادل 83 سنة، وسميت بذلك لعظيم قدرها وشرفها".كما تضمنت فعاليات المتقي لقاءً حول دور الدراما في تشكيل الوعي ، بالاضافة الي تنظيم عدد من المسابقات في المجال الديني والمعلومات العامة للمشاركين في الملتقي، والتي تفاعل فيها المشاركون وتم تكريم الفائز الاول في المسابقات.شارك في اللقاء شباب وفتيات من دول بنين ، جيبوتي، الصومال، افريقيا الوسطي، اوغندا، نيجيريا، بالاضافة الي شباب وفتيات من تنزانيا.