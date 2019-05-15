محمد فرج يودع بطولة العالم للتايكوندو من دور ربع النهائي

ودع محمد فرج لاعب منتخب مصر للتايكوندو منافسات بطولة العالم للتايكوندو والمقامة حاليًّا في مدينة مانشستر، بمشاركة منتخب مصر.

وخسر محمد فرج في مباراة ربع النهائي أمام بطل المكسيك بنتيجة 40/20 ليودع البطولة بعدما قدم أداءً مميزًا خلال الأدوار الثلاثة السابقة، حيث أعلى بطل منتخب إيران محمد حسان في الدور الستة عشر بالبطولة

بنتيجة 9/10.

وفاز فرج على لاعب إسرائيل بنتيجة 33-14 في دور ال 64، وفاز على لاعب الفيلبين في دور 32 بعدم التكافؤ.

يذكر أن لاعب منتخب مصر محمد فرج يخوض منافسات البطولة وهو صائم.

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وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة مكونة من 8 لاعبين (4

رجال و4 سيدات واللاعبون هم:

معاذ نبيل (-54 كجم)، ومحمد فرج (-58 كجم)، وعبدالرحمن وائل (-68 كجم)، وسيف عيسي (-74 كجم).

واللاعبات هن: نور حسين (-49 كجم)، ورضوى رضا (-57 كجم)، وهداية ملاك (-62 كجم)، وروان رفاعي (-67 كجم).

ويقود المنتخب فنيًّا أسامة السيد ومحمد مجدي وتامر صلاح، فيما يرأس البعثة الأستاذ كريم شبانة عضو مجلس إدارة الاتحاد ويرافق البعثة الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية للاتحاد وباللجنة الأوليمبية المصرية.