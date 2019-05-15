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ساري مهدد بالرحيل عن تشيلسي وسط ترقب أندية إيطاليا

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باتت الأمور غير مستقرة في نادي بشأن مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني، الذي يبدو أنه لن يستمر مع الفريق للموسم المقبل، والرحيل من ستامفورد بريدج، وسط ترقب أندية إيطاليا.

وتوترت العلاقة بين المدرب الإيطالي وجماهير تشيلسي بعد انتهاء الموسم والنادي اللندني في المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة

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تولى ساري قيادة تشيلسي هذا الموسم قادمًا من نابولي، في أولى تجاربه خارج إيطاليا، واستطاع أن يقود الفريق للتأهل إلى الموسم المقبل، ووصل إلى المباراة النهائية بالدوري الأوروبي.

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وكشفت صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية، أن تشيلسي مستعد لإقالة

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ماوريسيو ساري، بغض النظر عن النتيجة التي سينتهي عليها الموسم، حتى لو توج بالدوري الأوروبي على حساب أرسنال.

وأضافت الصحيفة أن نادي ميلان وروما يستعدان للدخول في مفاوضات جادة مع ساري حال رحيله فعليًا عن تشيلسي، خلال الفترة المقبلة.

ويستعد تشيلسي لمواجهة أرسنال في ديربي لندني، يوم 29 مايو الجاري، على ملعب باكو الأولمبي، بمدينة باكو بأذربيجان، في المباراة النهائية من بطولة الدوري الأوروبي.

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