صور.. "عواد" يودع فريق الوحدة السعودي قبل العودة للإسماعيلي

حرص اللاعب محمد عواد نجم الإسماعيلي المحترف في صفوف الوحدة السعودي على سبيل الإعارة، على وداع أصدقائه بالفريق قبل العودة للإسماعيلية للمشاركة في صفوف

الدراويش الموسم المقبل.

ونشر عواد بعض الصور التى تجمعه مع لاعبي الوحدة والجهاز الفني معلقًا عليها قائلًا:"نهاية الموسم شكرًا

للفريق وفريق العمل كان موسم رائع مع رجال الوحدة حظًا سعيدًا، "العودة إلى منزلي الإسماعلي".

وكان الإسماعيلي قد وافق على إعارة محمد عواد إلى الوحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة موسم واحد.

Advertisements