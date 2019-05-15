الكاف يقرر تغريم الأهلي 10 آلاف دولار لهذا السبب

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على الأهلي. ويرجع قرار فرض الغرامة إلى إشعال الجماهير للشماريخ في لقاء الأهلي وصن داونز بإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. جدير بالذكر أن الأهلي خرج من البطولة على يد صن داونز بعدما خسر منه 5/0 بجنوب أفريقيا، وهزمه بهدف دون رد في الإياب.

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