محمد فرج يواجه بطل إيران في دور الـ 16 ببطولة العالم للتايكوندو

تأهل محمد فرج لاعب منتخب مصر للتايكوندو الى دور ال 16 ببطولة العالم للتايكوندو والمقامة حاليا في مدينة مانشستر، بمشاركة منتخب مصر. ويستعد فرج لملاقاة بطل منتخب إيران محمد حسان في الدور الستة عشر بالبطولة. وفاز فرج على لاعب اسرائيل بنتيجة 33-14 في دور ال 64، وفاز على لاعب الفلبين في دور 32 بعدم التكافؤ. لاعب الفلبين في دور 32 بعدم التكافؤ. يذكر ان لاعب منتخب مصر محمد فرج يخوض منافسات البطولة وهو صائم. Advertisements وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة مكونة من 8 لاعبين (4 رجال و4 سيدات واللاعبون ) هم: معاذ نبيل (-54 كجم)، ومحمد فرج (-58 كجم)، وعبدالرحمن وائل (-68 كجم)، وسيف عيسي (-74 كجم). واللاعبات هن: نور حسين (-49 كجم)، ورضوى رضا (-57 كجم)، وهداية ملاك (-62 كجم)، وروان رفاعي (-67 كجم). ويقود المنتخب فنيا أسامة السيد ومحمد مجدي وتامر صلاح، فيما يرأس البعثة الاستاذ كريم شبانة عضو مجلس إدارة الاتحاد ويرافق البعثة الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية للاتحاد وباللجنة الأولمبية المصرية.

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