اخبار الرياضه

شيلونجو يعود للمشاركة في تدريبات الإسماعيلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يعود، المهاجم الناميبي شيلونجو لاعب الإسماعيلي اليوم الأربعاء، إلى مصر قادمًا من بلاده للانتظام فى مران فريقه استعداداً للداخلية

بعد غدٍ الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ33 من .

وكان الجهاز الفني بالنادي الإسماعيلي سمح للاعب شيلونجو، بالسفر إلى بلاده ناميبيا لظروف أسُرية طارئة لمدة 4 أيام.

ويدخل الدراويش مباراة الداخلية وهو يحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيلونجو يعود للمشاركة في تدريبات الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا