شيلونجو يعود للمشاركة في تدريبات الإسماعيلي

يعود، المهاجم الناميبي شيلونجو لاعب الإسماعيلي اليوم الأربعاء، إلى مصر قادمًا من بلاده للانتظام فى مران فريقه استعداداً للداخلية

بعد غدٍ الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري المصري

وكان الجهاز الفني بالنادي الإسماعيلي سمح للاعب شيلونجو، بالسفر إلى بلاده ناميبيا لظروف أسُرية طارئة لمدة 4 أيام.

ويدخل الدراويش مباراة الداخلية وهو يحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة.