اخبار الرياضه

منتخب الجودو يشارك في بطولة الجائزة الكبرى بالصين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يشارك منتخب مصر للجودو في بطولة الجائزة الكبرى في الصين والتي ستقام خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ من شهر مايو الجاري.

وشهدت قائمة المنتخب المشركة في البطولة تواجد اللاعب علي عيد بعد غياب عن المنافسات الدولية دام لثلاث سنوات، حيث ضمت القائمة كلا من:

أحمد عبدالرحمن ومحمد محيي الدين وعلى عبدالمعطي ومحمد عبدالله ومحمد عبدالرحمن وحاتم عبدالقادر وأحمد وحيد.

ومن المقرر ان يدخل المنتخب بعد البطولة في معسكر دولي مغلق مدته أربعة أيام، قبل العودة الى القاهرة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الجودو يشارك في بطولة الجائزة الكبرى بالصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا