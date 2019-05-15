منتخب الجودو يشارك في بطولة الجائزة الكبرى بالصين

يشارك منتخب مصر للجودو في بطولة الجائزة الكبرى في الصين والتي ستقام خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ من شهر مايو الجاري.

وشهدت قائمة المنتخب المشركة في البطولة تواجد اللاعب علي عيد بعد غياب عن المنافسات الدولية دام لثلاث سنوات، حيث ضمت القائمة كلا من:

أحمد عبدالرحمن ومحمد محيي الدين وعلى عبدالمعطي ومحمد عبدالله ومحمد عبدالرحمن وحاتم عبدالقادر وأحمد وحيد.

ومن المقرر ان يدخل المنتخب بعد البطولة في معسكر دولي مغلق مدته أربعة أيام، قبل العودة الى القاهرة.