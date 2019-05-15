رياضة | إيكاردي بديل جريزمان في أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيكاردي بديل جريزمان في أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل أتلتيكو مدريد بحثه عن مهاجم ليحل مكان الفرنسي أنطوان غريزمان الذي أتخذ قراراً نهائياً بالرحيل عن صفوف النادي الإسباني بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة غازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن مهاجم إنتر ميلان، الأرجنتيني ماورو إيكاردي، يحضر بقوة على طاولة "الروخيبلانكوس" الراغبين في ضمه الصيف المقبل.

وأوضحت "يمر إيكاردي بأوقات عصيبة داخل إنتر، خاصة بعدما فشل في التسجيل خلال آخر ست جولات بالدوري"، ما أثار انتقادات الجماهير التي أطلقت صافرات الاستهجان ضده في المباراة الأخيرة أمام كييفو فيرونا والتي انتهت الاثنين بفوز النيراتزوري بثنائية نظيفة سجلها كل من ماتيو بوليتانو وايفان بيريسيتش.

وأكدت أن مستقبل إيكاردي (26 عاماً) سيكون بعيداً عن إنتر في الصيف القادم سواء استمر المدرب الحالي لوتشيانو سباليتي أو تعاقد النادي مع المدرب أنطونيو كونتي، وأشارت إلى أن أتلتيكو ربما يكون الوجهة القادمة له.