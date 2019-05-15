رياضة | رمضانيات كروية (10).. أثقل انتصارات الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضانيات كروية (10).. أثقل انتصارات الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "رمضانيات كروية" يستعرض خلالها أهم الأحداث والأرقام والإحصائيات والمفارقات الكروية، وكذلك ذكريات كرة القدم المصرية عبر تاريخها الطويل، وذلك طوال شهر رمضان المبارك.

ونتناول في الحلقة العاشرة من سلسلة "رمضانيات كروية" أكبر انتصارات الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية، خاصة وأن هذه الحلقة يتزامن مع ذكري حرب 1973 والتي حدثت في السادس من أكتوبر، الموافق العاشر من رمضان، كما أنها تأتي قبل أيام من المواجهة المرتقبة بين الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

إليكم أكبر انتصارات الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية

- الزمالك

• الزمالك 7 – 0 جازيللي

حقق الزمالك الانتصار الأكبر في تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية على حساب فريق جازيللي بطل تشاد بسباعية نظيفة في ذهاب دور الـ64، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل الاهداف (أحمد جعفر "هدفين" – محمد إبراهيم "هدفين" – عبد الله سيسيه "هدفين" – أحمد حسن "هدف")

• الزمالك 7 – 0 القطن التشادي

كرر الزمالك الإنتصار الأكبر له في تاريخ مشاركاته الإفريقية اليوم أمام القطن بطل تشاد في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية وفاز بسباعية نظيفة سجل الأهداف (كاسونجو "هدفين"، ومصطفي فتحي "هدفين"، محمود كهربا، فرجاني ساسي، عمر السعيد).

• الزمالك 6 – 0 الجيش الرواندي

ثالث أكبر الانتصارات في تاريخ الزمالك الإفريقي كان علي حساب فريق الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتغلب عليه بنتيجة 6/0 سجل الأهداف (حسام حسن – حازم إمام "هدفين" – محمد عبد الواحد – جمال حمزة – محمد صبري).

• الزمالك 6 – 1 الجيش الإثيوبي

حقق الزمالك انتصارًا كاسحًا على الجيش الاثيوبي بنتيجة 6/1 في لقاء إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية عام 1976، وسجل اهداف الأبيض (علي خليل "هدفين" – وحيد كامل "هدف" – حسن شحاتة "هدف" – طه بصري "هدفين")

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• الزمالك 5 – 0 نكانا ريد ديفلز

فاز الزمالك على نظيره نكانا ريد ديفلز بطل زامبيا، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وسجل الأهداف (أحمد توفيق – مؤمن زكريا – عمر جابر – حازم إمام – أحمد جعفر).

- الأهلي

• الأهلي 7 – 2 المدينة الليبي

حقق الأهلي فوزًا كاسحًا علي نظيره المدينة الليبي بنتيجة 7-2 في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 1977 سجل الأهداف (طاهر الشيخ "هدفين" – الخطيب "هدفين" – مختار مختار "هدفين" – شريف عبد المنعم "هدف").

• الأهلي 6 – 0 فيلا الأوغندي

فاز الأهلي علي فيلا الأوغندي بسداسية نظيفة في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2005، سجل الأهداف (بركات "هدفين" – أبوتريكة "هدفين" – عماد متعب – عماد النحاس)، وتوج الأهلي بلقب البطولة في النهاية.

• الأهلي 5 – 0 نيل براويرز الأوغندي

نجح الأهلي في الفوز علي نظيره نيل براويرز الأوغندي بخماسية نظيفة في لقاء الإياب بدور الـ16 لبطولة دوري الأبطال عام 1981، وسجل الأهداف كل من (محمود الخطيب "هدفين" – محمد عباس "هدفين" – زكريا ناصف – مصطفي يونس)

• الأهلي 5 – 0 يانج أفريكانز

فاز الأهلي علي فريق يانج أفريكانز التنزاني بخماسية نظيفة في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا، سجل الأهداف (جمال عبد الحميد "هدفين" – شريف عبد المنعم – مجدي عبد الغني – مجدي إمام)

• الأهلي 5 – 0 كانون ياوندي

تغلب الأهلي على فريق كانون ياوندي بخماسية نظيفة في لقاء ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1983، وسجل الأهداف (زكريا ناصف "هاتريك" – مصطفي عبده – خالد جاد الله).