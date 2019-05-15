رياضة | تنظيم "ماراثون الرياض" في نوفمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنظيم "ماراثون الرياض" في نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للرياضة بتوجيه من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية إقامة سباق ماراثون الرياض الدولي ، وذلك عبر صفحتها الرسمية عبر "تويتر" .

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ويعد ماراثون الرياض الدولي أحد أهم الأحداث الرياضية السعودية النوعية ، لنشر الثقافة الرياضية المختلفة والحث على الإقبال على ممارسة الرياضات المتنوعة.

كما أعلنت الهيئة أن الماراثون سيكون مفتوحاً لجميع المواطنين والمقيمين للمشاركة، بالإضافة إلى إتاحة المشاركة لذوي الاحتياجات الخاصة كما أعنت نشر تفاصيل الحدث الرياضي المرتقب من خلال مؤتمر صحفي سيعقد قريبا في مدينة الرياض .