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رياضة | تنظيم "ماراثون الرياض" في نوفمبر

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أعلنت الهيئة العامة للرياضة بتوجيه من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية إقامة سباق ماراثون الرياض الدولي ، وذلك عبر صفحتها الرسمية عبر "تويتر" .

 

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ويعد ماراثون الرياض الدولي أحد أهم الأحداث السعودية النوعية ، لنشر الثقافة الرياضية المختلفة والحث على الإقبال على ممارسة الرياضات المتنوعة.

 

كما أعلنت الهيئة أن الماراثون سيكون مفتوحاً لجميع المواطنين والمقيمين للمشاركة، بالإضافة إلى إتاحة المشاركة لذوي الاحتياجات الخاصة كما أعنت نشر تفاصيل الحدث الرياضي المرتقب من خلال مؤتمر صحفي سيعقد قريبا في مدينة الرياض .

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