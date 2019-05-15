رياضة | 30 ألف مشجع في مباراة الزمالك وبركان بإياب نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 30 ألف مشجع في مباراة الزمالك وبركان بإياب نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اسفر الاجتماع الأمني لمباراة إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر إقامتها بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، يوم ٢٦ مايو الجاري على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، عن موافقة الجهات الأمنية على حضور ٣٠ ألف مشجع للمباراة.

وجاء قرار الأمن بالتنسيق مع إدارة ملعب الجيش بمدينة برج العرب، قبل ١١ يوم من موعد المباراة المرتقبة بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك إلى تواجد اكبر عدد ممكن من الجماهير في المباراة النهائية لمؤازرة الفريق ودعم اللاعبين والجهاز الفني في المواجهة الحاسمة.