رياضة | أتلتيكو مدريد ينافس برشلونة على لاكازيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد ينافس برشلونة على لاكازيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينافس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، نظيره برشلونة على خدمات الكسندر لاكازيت، مهاجم ارسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن برشلونة ليس النادي الوحيد المهتم بضم لاكازيت من ارسنال بل اتلتيكو مدريد يريده في محل أنطوان جريزمان الذي أعلن رحيله أمس عن الروخي بلانكوس.

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وتابع الموقع أن أتلتيكو مدريد يجمع المعلومات حول المهاجم الفرنسي لكنه لم يبدأ مفاوضاته بعد لجلب لاعب ليون السابق لصفوفه.

وشدد الموقع على أن أتلتيكو مدريد يضع أيضا الأوروجوياني إدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان كبديل لجريزمان في الصيف.

وكانت الصحافة البريطانية، ذكرت في الفترة الماضية أن برشلونة يجهز 80 مليون يورو لضم لاكازيت من ارسنال.