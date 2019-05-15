رياضة | كرويف يحقق انطلاقة تاريخية لشونجكينج ليفان الصيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كرويف يحقق انطلاقة تاريخية لشونجكينج ليفان الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق المدرب جوردي كرويف أفضل انطلاقة تاريخية، لفريق شونجكينج ليفان في دوري السوبر الصيني، بتوقيع أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات، في أول تسع جولات.

ويعد شونجكينج ليفان من مفاجآت البطولة، بكتيبة لاعبين متواضعة، عقب تسع جولات في المسابقة مع جوردي كرويف، الذي تولى دفة قيادة الفريق في أغسطس الماضي، حين كان يواجه شبح الهبوط، ونجح في انتشاله من السقوط.

وعن ذلك، قال المدرب الهولندي، البالغ من العمر 45 عاما: "بالتأكيد نحن سعداء بهذه البداية الجيدة في الدوري الصيني.. وخاصةً بالجماهير والجهاز الفني ولاعبينا، الذين يقومون بجهد كبير لتقديم أقوى أداء أمام المنافسين".

وتابع: "لكن الموسم عبارة عن ماراثون، ولا زال هناك طريق طويل أمامنا.. سنواصل العمل بقوة لتحقيق أهدافنا وضمان البقاء".