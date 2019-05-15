رياضة | مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع أليجري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يفكر في التعاقد مع أليجري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يهتم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالتعاقد مع ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

وقال موقع لو10 سبورت الفرنسي، إن أليجري سوف يجتمع اليوم مع أندريا أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس من أجل حسم مصيره مع السيدة العجوز في الموسم المقبل.

وكان مانشستر يونايتد عين أولي سولشاير مدربا دائما في الفترة الماضية لكن الشكوك عادت لإدارة اليونايتد بعد انهاء الموسم في المركز السادس وغياب الفريق عن دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وتابع الموقع أن باريس سان جيرمان يواجه منافسة من مانشستر يونايتد على خدمات أليجري في الفترة المقبلة من أجل خلافة توماس توخيل في حديقة الأمراء.

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وكانت الصحافة الإيطالية ذكرت أن باريس سان جيرمان عرض على أليجري عقد لمدة 3 سنوات مقابل 15 مليون يورو سنويا ليحل محل توماس توخيل.

وينتهي عقد أليجري مع يوفنتوس في يونيو 2020 والنادي الإيطالي يضع عدة أسماء لتعويضه مثل بيب جوارديولا ومارويسيو ساري وديديه ديشامب وماوريسيو بوكتينيو.