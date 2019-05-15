رياضة | حبة الكريز الأرجنتينية توشك على التحليق خارج أسوار تورينو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبة الكريز الأرجنتينية توشك على التحليق خارج أسوار تورينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات في حكم المؤكد رحيل الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي عن صفوف البيانكونيري خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة خاصةً وأن اللاعب يعيش في الفترة الحالية معاناة شديدة وصدامات لا حصر لها.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على أبرز الأسباب التي قد تدفع ديبالا للرحيل عن اليوفي والبدائل التي من الممكن أن تعوض رحيله.

مناوشات أليجري

أولى الأسباب التي قد تدفع اللاعب المتوج مع فريقه بلقب الدوري الإيطالي أرقامه الضعيفة نسبياً حيث لم يشارك سوى في ستة عشر هدفاً خلال أربعين مباراة شارك فيها بتسجيله عشرة وصناعته ستة أهداف آخرين بجميع المسابقات.

ودفعت تلك الأرقام السلبية أليجري إلى الدخول في صدام مع اللاعب وتعنيفه من أجل إبراز أفضل ما لديه كما انه قرر في أكثر من مباراة جلوسه على مقاعد البدلاء إحتياطياً وتبديله في وقت مبكر من المباريات النادرة التي شارك بها كأساسي.

وكانت بداية المشاكل بين اللاعب ومدربه خلال الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الايطالي الممتاز لكرة القدم في مباراة البيانكونيري ضد فريق العاصمة روما على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو ونجح اليوفي في تحقيق الفوز بهدف واحد مقابل لا شيء حيث ظهر ديبالا غاضباً بعد خروجه للتبديل في الدقيقة 80.

وخلال الجولة الثانية والعشرين واجه يوفنتوس فريق نادي بارما وإنتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق لم يشارك اللاعب وجلس طيله المباراة على مقاعد البدلاء لكنه قرر الدخول إلى غرف الملابس قبل النهاية الرسمية بدقائق ليعبر بشدة عن غضبه من عدم المشاركة.

وكانت آخر نوبات الغضب في الجولة الحادية والثلاثين حينما شارك اللاعب ضد ميلان وسجل هدفاً لكن أليجري قرر إستبداله في الدقيقة السادسة والستين ما جعله يرفض مصافحته وبدت عليه علامات الغضب والحزن بسبب رغبته في إستكمال المباراة.

Advertisements

إنضمام رونالدو لليوفي سبب تهميش ديبالا

ثاني الأسباب التي تجعل اللاعب يعجل بالرحيل إنضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية حيث لعبت تلك الصفقة دور كبير في تهميش ديبالا على الرغم من أن الجميع توقع أن يكون الثنائي معاً قوة هجومية رائعة تقود الفريق لتحقيق الأمجاد الأوروبية والمحلية.

لكن العكس ما قد حدث حيث قام أليجري بتغيير طريقة اللعب التي تناسب رونالدو وأصبحت 4-3-3 بوجود رونالدو في مركز الجناح الأيسر مع ماندزوكيتش في مركز المهاجم الصريح والإعتماد على بيرنارديسكي في مركز الجناح الأيمن بإستمرار.

وخلال الموسم الماضي شارك ديبالا في مركز صانع اللاعب خلف المهاجم خلال ثلاثين مباراة قدم خلالهم أداء مميزاً ونجح في تسجيل 18 هدفاً وصنع 5 فيما لم يقدر على التسجيل في مركز الجناح الأيمن سوى في مناسبتين فقط.

وتثبت أرقام اللاعب الموسم الحالي صدق كلامه حيث سجل في 15 مباراة لعبها كجناح أيمن هدف وحيد وصنع إثنين فيما نجح أن يسجل ستة أهداف وصنع أربعة خلال 10 مباريات لعبها في مركز المهاجم الوهمي Shadow Striker "SS" وعلى الرغم من ذلك لم يغير أليجري طريقة اللقب وفضل الإعتماد على الطريقة التي تناسب الدون.

البدائل القادرة على تعويض رحيل ديبالا المحتمل

وفي حالة قرر ديبالا الرحيل فإن النادي سيكون أمام مشكلة كبيرة تتمثل في طريقة تعويضه حيث يبقى فيديريكو بيرنارديسكي أولى العناصر بالإضافة إلى فيديريكو كيزا لاعب فيورينتا الإيطالي كما تخطط الإدارة لجلب أليكسيس سانشيز وغيرها من الأسماء الأخرى التي سنتعرف عليها خلال فترة الإنتقالات المقبلة.

ويبقى السؤال الأبرز هل تقدر إدارة اليوفي على تعويض رحيل الجوهرة الأرجنتينية أم ستندم على عدم إستثمار قدراته المتفجرة ؟؟