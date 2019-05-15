رياضة | غرامة مالية 50 ألف جنيه على الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غرامة مالية 50 ألف جنيه على الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها 50 ألف جنيه لما بدر من جماهيره من سباب وقذف زجاجات داخل الملعب على الجهاز الفني والإداري ولاعبي سموحة بعد مباراة الفريقين معا ، وفي حالة التكرار ستقام مبارياته بدون جمهور.

كما تقرر إيقاف كل من إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة وحسن مصطفى مساعد المدرب وعبد الباري المليجي اداري الفريق مباراتين لكل منهم لما بدر منهم وإيقاف وليد بدر الإداري 4 مباريات لما قام به من توجيه إشارات مسيئة للجماهير ، كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على حسام حسن المدير الفني لسموحة لما بدر منه.

وفي مباراة الداخلية والزمالك قررت اللجنة توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادي الزمالك لقيام جماهيره بقذف زجاجات المياه على الملعب وفي حالة تكرار ذلك ستقام مبارياته بدون جمهور ، كما تقرر توقيع عقوبة مالية قدرها 15 ألف جنيه على الزمالك لعدم حضور مديره الفني للمؤتمر الصحفي .

كما قررت اللجنة إيقاف بهاء مجدي لاعب الزمالك مباراة للطرد وكل من طارق حامد وعمر السعيد مباراة لحصولهما على الإنذار الثالث.