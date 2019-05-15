رياضة | مورينيو: بوجبا ليس سبب رحيلي عن اليونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو: بوجبا ليس سبب رحيلي عن اليونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن الفرنسي بول بوجبا ليس السبب وراء رحيله عن الشياطين الحمر في ديسمبر الماضي.

وقال مورينيو في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس البريطانية: ليس بول بوجبا السبب في رحيلي عن مانشستر يونايتد لكن المشاكل كانت هناك ويجب ان تتخيل المشاكل وهى اللاعبين والتنظيم والطموح.

وتابع مورينيو: أنا أقدر أقول فحسب بأنني لا استطيع الاجابة بنعم حول بأن بول كان المسؤول الوحيد عن رحيله عن يونايتد.

وكان مورينيو دخل في خلافات كبيرة مع بول بوجبا خلال فترته في مانشستر يونايتد قبل أن يتم إقالته من تدريب الشياطين الحمر والفرنسي يصر على الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري صوب ريال مدريد الإسباني