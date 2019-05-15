رياضة | محمد عواد يودع الوحدة ويعلن العودة للإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عواد يودع الوحدة ويعلن العودة للإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع محمد عواد حارس مرمى منتخب مصر والمعار إلى الوحدة السعودي، ناديه مؤكدا عودته إلى الإسماعيلي في الموسم الجديد.

وكان الإسماعيلي قد وافق على إعارة محمد عواد إلى الوحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة موسم واحد.

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وقال عواد عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نهاية الموسم، شكرا للفريق وفريق العمل، كان موسما رائعا".

وأضاف عواد: "حظ سعيد لفريق الوحدة، العودة إلى منزلي الإسماعيلي".