رياضة | الغيابات تضرب الباطن قبل مواجهة النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الغيابات تضرب الباطن قبل مواجهة النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن السعودي إصابة بندر ناصر وجدعان مهنا، ثنائي خط الدفاع وصعوبة إدارجهما بقائمة الفريق لمواجهة النصر غدَا الخميس ، في الجولة الأخيرة من مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان

كما كشف الجهاز الفني لفريق الباطن عن غياب الرباعي رائد الغامدي، وفهد الجهني، وماجد كنبة، وسلطان مسرحي لأسباب إدارية ، ما يجعل الغيابات ترتفع لستة لاعبين بالنسبة للتشكيلة الاساسية للفريق في المواجهات الأخيرة .

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ويحاول الروماني سيبيريا، مدرب فريق الباطن تجهيز العناصر البديلة للمشاركة أمام النصر في المباراة التي يحتضنها ملعب الملك فهد بالرياض ، والتي ستحسم بطل المسابقة بشكل مباشر .