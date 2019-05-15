رياضة | رئيس النصر للجماهير: أبطالكم في حاجة لدعمكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس النصر للجماهير: أبطالكم في حاجة لدعمكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي رسالة إلى الجماهير وأعضاء هيئة الشرف بالنادي طالبا فيها الدعم في المواجهة الحاسمة للدوري أمام الباطن غدا.

وكتب آل سويلم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" : أعضاء شرف النصر، جماهير كبير الرياض، نجوم النصر السابقين، وكل من خدم هذا الكيان".

Advertisements

وتابع رئيس العالمي : أبطالكم في الميدان بحاجة لدعمكم في المباراة الحاسمة والمصيرية يوم الخميس، حضوركم ومؤازرتكم لنجومكم ستسعدنا جميعا باذن الله.

ويلتقي فريق النصر غدا بنظيره الباطن لحساب الجولة الختامية من دوري المحترفين السعودي، ويحتاج العالمي للفوز بأي نتيجة لتحقيق لقب الدوري الغائب دون النظر لنتيجة مباراة الهلال والشباب والتي ستقام في نفس التوقيت.

ويحتل النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 67 نقطة ويأتي الهلال ثانيا بفارق نقطة وحيدة.