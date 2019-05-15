رياضة | العين يفاوض ليندر تاوامبا مهاجم التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العين يفاوض ليندر تاوامبا مهاجم التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية صباح اليوم عن اهتمام العين الإماراتي بالتعاقد مع مهاجم التعاون ليندر تاوامبا خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت التقارير أن إدارة النادي الإماراتي تستعد للدخول في مفاوضات رسمية مع إدارة سكري القصيم من أجل شراء عقد المهاجم الكاميروني.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة التعاون لا تمانع في التخلي عن خدمات تاوامبا بشرط وجود استفادة مالية كبيرة للنادي.

وقدم تاوامبا موسما رائعا رفقة التعاون هذا الموسم وساهم بشكل كبير في تواجد التعاون ضمن المربع الذهبي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.